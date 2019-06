Cronaca 453

Gela, auto in fiamme nella notte: a fuoco la Fiat Bravo di un pensionato

Dal sopralluogo è emerso che l'origine del rogo è dolosa

Redazione

12 Giugno 2019 08:56

Autovettura in fiamme nella notte a Gela in via Disuseri. A fuoco la Fiat Bravo di proprietà di un pensionato gelese. Sul posto vigili del fuoco e una pattuglia della polizia per le indagini del caso. Dal sopralluogo è emerso che l'origine del rogo è dolosa. Ennesimo incendio dunque ai danni di un'auto in una città dove ieri gli interventi dei vigili del fuoco, per i roghi di sterpaglie e vegetazione, si sono susseguiti uno dopo l'altro.

