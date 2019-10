Attualita 227

Gela, attivata la zona a traffico limitato: collocato il sistema di video sorveglianza

La Ztl sarà attiva lungo il corso Vittorio Emanuele da lunedì a sabato dalle 18 alle 24 e domenica e festivi dalle 19 alle 24

Redazione

03 Ottobre 2019 14:34

L’Assessore alla Polizia Municipale Ivan Liardi comunica alla cittadinanza che è stato

attivato il sistema automatizzato di video sorveglianza relativo alla

ZTL in centro storico, nel tratto che va da corso Vittorio Emanuele

(angolo via Marconi) fino a piazza Martiri della libertà (angolo via

Trieste, Quattro canti).



Questi gli orari: da lunedì a sabato dalle ore 18:00 alle ore 24.00;

domenica e festivi dalle ore 19:00 alle ore 24.00, in attesa di nuove

disposizioni.



Si ricorda inoltre che i possessori di contrassegno disabili sono

invitati a voler comunicare, presso il Comando di P.M. “Ufficio

trasporti”, copia della carta di circolazione del veicolo in uso, onde

evitare le prescritte sanzioni in caso di attraversamento della ZTL.



Dettagliate informazioni saranno fornite nei prossimi giorni

direttamente dal Comando di Polizia Municipale.

