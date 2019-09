Cronaca 131

Gela, attentato incendiario al bar Lory: è il terzo in pochi mesi. Danneggiata la saracinesca

A poche ore dal maxi - blitz antimafia, i malviventi sono tornati a colpire il bar situato in via Palazzi

Redazione

27 Settembre 2019 15:28

Terzo attentato incendiario, in pochi mesi (il secondo in una settimana) in danno del bar "Lory", che sorge in via Palazzi, nel rione "Caposoprano", a Gela. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza del locale si vede un giovane travisato dal casco che arriva in ciclomotore, versa del liquido infiammabile davanti alla saracinesca del bar, appicca il fuoco e fugge. Il tutto in meno di un minuto. Lievi i danni, contenuti dal pronto intervento dei pompieri. In città, l'episodio viene letto come la risposta dei clan all'operazione antimafia "stella cadente" di polizia e magistratura che ieri hanno proceduto all'arresto di 110 presunti affiliati alla "stiddra" gelese, tra la Sicilia e la Lombardia, che facevano capo alla famiglia mafiosa dei Di Giacomo. Ma i due coniugi proprietari del bar Lory avrebbero dichiarato di non aver ricevuto ne' minacce ne' richieste di denaro.

