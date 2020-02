Eventi 138

Gela, associazioni di volontariato unite per promuovere la cittadinanza attiva: eletto il direttivo

Si tratta di un coordinamento che racchiude 33 associazioni di volontariato. A capo del coordinamento è stato eletto Michele Curto

Redazione

07 Febbraio 2020 11:30

Le associazioni di volontariato del territorio vivono da anni esperienze di rete che hanno reso possibile la crescita dell’associazionismo nel territorio e la diffusione di buone pratiche di cittadinanza attiva con una grande attenzione alla promozione del volontariato giovanile e alla cura dei beni comuni. Esigenza comune per interloquire con Enti e Istituzioni era la creazione di un coordinamento unico del distretto socio sanitario per fare sintesi tra le tante espressioni e reti che animano la città di Gela e per dare in modo organizzato voce a chi non ha voce. In questi anni sono state tantissime le iniziative portate avanti dalle varie reti che sono presenti in città, come Casa del Volontariato e di altre reti presenti nel territorio. Sotto la spinta del MoVI già nel 2012 si era dato vita ad un coordinamento che oggi riprende con nuova linfa un cammino che raggruppa oltre trentatré associazioni. È stato eletto il nuovo Coordinatore il dr. Michele Curto, medico in pensione, impegnato nell’Avulss, nel gruppo archeologico Geloi e nel MoVI Gela. I nuovi componenti del direttivo sono tutti impegnati da anni nell’associazionismo, nella difesa dei diritti e nella promozione della cultura e dell’arte: Antonio Prestia di Gela Famiglia, Emanuele Barberi dei Rangers International, Emanuele Zuppardo dell’Associazione Betania Odv e Franco Tilaro de Il Giardino. Del direttivo fa anche parte Salvatore Buccheri, delegato Cesvop. La nostra città ha bisogno di belle e buone esperienze di cittadinanza attiva e solidale e il coordinamento segna certamente un punto di forza nell’associazionismo gelese.Nella foto: Franco Tilaro,Antonio Prestia, Michele Curto, Salvatore Buccheri, Emanuele Barberi ed Emanuele Zuppardo



