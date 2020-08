Cronaca 176

Gela, arrestato un 38enne per furto aggravato: dovrà scontare due anni e quattro mesi

I fatti da cui è scaturita la condanna sono stati accertati in Gela nel luglio del 2009. Ieri l’uomo è stato condotto in carcere

07 Agosto 2020 16:45

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza ieri hanno tratto in arresto il trentottenne gelese Valenti Emanuele Antonio, in esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, dovendo espiare la pena residua di due anni e quattro mesi di reclusione. Il predetto è stato condannato per furto aggravato, reato accertato in Gela nel luglio del 2009. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto dagli agenti del Commissariato presso il carcere Balate di Gela dove sconterà la pena.

