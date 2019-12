Politica 66

Gela, approvato il bilancio della Ghelas: le perdite ammontano a 370 mila euro ma verranno ripianate

Fumata bianca per l'approvazione dell'importante strumento finanziario della partecipata del Comune che si occupa di manutenzione e verde pubblico

Redazione

04 Dicembre 2019 17:16

Nel corso di una seduta che si è svolta stamattina in Municipio,

l’assemblea ha approvato il bilancio 2018, così come era stabilito

precedentemente tra il nuovo amministratore della partecipata, ing.

Francesco Trainito ed il sindaco Lucio Greco.



Nel corso dell’assemblea di oggi - alla quale ha presenziato il

dirigente al bilancio, dott. Alberto Depetro per assicurare gli

allineamenti tra il bilancio della società e quello del Comune - è stato

deliberato che la copertura delle perdite, per un ammontare di 370 mila

euro, avverrà con il fondo accantonato dall’Ente.

