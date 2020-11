Politica 456

Gela, alleati approvano bilancio e piano delle opere pubbliche. Greco: "Maggioranza unita"

Il sindaco ha voluto sottolineare l'importanza dell'approvazione del documento contabile e la compattezza mostrata dai suoi alleati

Redazione

24 Novembre 2020 15:27

Approvati ieri sera in consiglio comunale (la seduta si è svolta in remoto, a causa dell'emergenza Covid) il bilancio di previsione 2020, il piano delle alienazioni e valorizzazioni, il piano triennale delle opere pubbliche e il Documento Unico di Programmazione. Il Bilancio ha incassato i 15 voti favorevoli di tutta la maggioranza, stessi numeri per il Piano Triennale delle Opere Pubbliche presentato dall'assessore Ivan Liardi.Un grande risultato frutto di un lavoro attento e meticoloso svolto dagli uffici del settore Bilancio che oggi l'assessore Danilo Giordano vuole ringraziare pubblicamente. “Abbiamo rispettato i tempi e ci siamo presentati compatti all'importante appuntamento. Una maggioranza solida e unita, che lavora seriamente e mette al primo posto gli interessi della città, non può che portare a casa risultati fondamentali. Gli strumenti di cui abbiamo dotato Gela ieri sera, pure in anticipo rispetto alle previsioni e ai tempi degli ultimi anni, ci permetterà di programmare e progettare il futuro” ha dichiarato l'assessore Giordano esprimendo grande soddisfazione per l'andamento e l'esito dei lavori d'aula virtuali, ai quali hanno preso parte anche il Sindaco Lucio Greco, il Vice Sindaco Terenziano di Stefano, l'assessore Cristian Malluzzo e i dirigenti Collura, Cosentino e Guzzardi, insieme al dirigente uscente del settore Bilancio Alberto Depetro, appena nominato esperto del Sindaco a titolo gratuito.

“Quella di ieri è stata una importante serata, - ha commentato il Primo Cittadino - durante la quale si sono manifestate l'unità e la compattezza all'interno della maggioranza e la piena fiducia riposta nei confronti della stessa. L'azione intrapresa di rilancio e cambiamento passano anche attraverso l'approvazione di importanti strumenti come quelli esitati favorevolmente ieri. Certi di questo consolidato rapporto di reciproca fiducia e di sostegno tra amministrazione comunale, maggioranza e Sindaco, - assicura il Sindaco - continueremo con grande impegno e senza risparmio di energie a lavorare nell'interesse esclusivo della città”.





