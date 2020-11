Attualita 605

Gela, approvata la graduatoria per i buoni scuola: accolte 973 domande. Disponibili 210mila euro

Le somme saranno erogate nei prossimi giorni ai beneficiari, e potranno essere spesi per il corredo e l'abbigliamento scolastico

Redazione

09 Novembre 2020 17:55

1851 istanze presentate, 62 respinte, 973 finanziate con i fondi regionali a disposizione ossia 210mila euro. Parliamo dei buoni scuola che il Comune di Gela ha voluto mettere a disposizione dei nuclei familiari più fragili in cui ci siano alunni di età compresa fra i 6 e i 18 anni. Le somme saranno erogate nei prossimi giorni ai beneficiari, e potranno essere spesi per il corredo e l'abbigliamento scolastico. L'Avviso Pubblico era stato emanato a settembre ed era stato concepito per garantire il diritto allo studio nell'anno scolastico in corso, fino ad esaurimento e previa pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune. Per 1 figlio si ha diritto a 150 euro, per 2 a 250 euro, per 3 e più figli a 400 euro. Requisiti essenziali per avere accesso al Bonus Scuola erano un ISEE non superiore a 10mila euro e la presenza di figli che frequentino la scuola primaria e/o secondaria di primo e secondo grado. L'incentivo economico verrà corrisposto agli aventi diritto mediante buoni spesa cartacei da utilizzare negli esercizi commerciali che hanno dato la loro disponibilità.“Era importante dare un segnale alle famiglie bisognose, e ci preme ricordare – ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco, in conferenza stampa, questa mattina, – che queste somme giacevano inutilizzate e come Comune abbiamo scelto di destinarle al mondo scolastico perchè siamo consapevoli delle grandi difficoltà che molti stanno attraversando a causa dell'emergenza Covid, che non è solo sanitaria ma anche lavorativa e sociale. Una cosa importante che i cittadini devono sapere è che per tutte le famiglie che avevano i requisiti ma che sono state escluse, perchè la graduatoria era fino ad esaurimento delle somme, è che c'è in corso un'interlocuzione con la Regione per cercare di reperire nuove somme”.

“L’amministrazione ha voluto essere di supporto, - ha aggiunto l'assessore Nadia Gnoffo - con i mezzi e le risorse a propria disposizione, al percorso di crescita scolastica dei nostri studenti, perchè siamo convinti che l'istruzione sia il pilastro attorno al quale costruire il futuro. Da domani inizieremo con la distribuzione dei buoni agli aventi diritto, al parcheggio Arena, secondo i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. Le famiglie potranno venire, in base alle proprie iniziali, seguendo questo calendario:

Martedì A,B,C

Mercoledì D,E,F,G

Giovedì H,I,K,L,M

Venerdì N,O,P,Q,R

Lunedì S,T,U,V,Z

La graduatoria – conclude Gnoffo - è disponibile al link http://www.comune.gela.cl.it/2998-elenco-dei-soggetti-beneficiari-del-buono-scuola”



