Gela, appello del sindaco: "Non andate al Pronto Soccorso in caso di sospetta infezione"

In caso di sintomi, bisogna contattare il proprio medico di famiglia o chiamare l'Asp di Caltanissetta

17 Marzo 2020 12:07

“Non andate al Pronto Soccorso se riscontrate un sospetto da infezione ma chiamate l’Asp e il vostro medico curante”. La direzione strategica dell’Asp ha nuovamente raccomandato a tutti i sindaci della provincia ad invitare la popolazione ad attenersi alle linee guida del ministero per contrastare l’emergenza Covid-19.

Il sindaco Lucio Greco ha ribadito che in caso di sospetta infezione non bisogna accedere direttamente al Pronto soccorso di appartenenza o ad altre strutture sanitarie ma di contattare l’Asp di Caltanissetta al n.0934.559955 ed il proprio medico di famiglia.

“Sono fortemente preoccupato – ha sottolineato il sindaco Lucio Greco - Bisogna rispettare ogni precauzione a partire dal distanziamento sociale e dalla necessità di rimanere a casa, salvo che per ragioni di comprovata necessità. I numeri sono impressionanti. Non giochiamo con la nostra salute e con quella degli altri”.

