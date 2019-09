Salute 115

Gela, ancora uno stop all'erogazione idrica dal serbatoio di Spinasanta: domani niente acqua nella zona alta

La zona bassa per la giornata di oggi non subirà nessun disagio. Sono invece previsti disagi per la zona alta

Redazione

27 Settembre 2019 15:05

Si comunica che da ieri sera il fornitore Siciliacque ha interrotto la fornitura al serbatoio Spinasanta. La distribuzione prevista per oggi nella zona bassa avverrà regolarmente; domani, sabato 28 settembre, invece, nella zona alta non si effettuerà la distribuzione per fare accumulo.Caltaqua come di consueto fornirà ogni utile aggiornamento sulla ripresa della distribuzione attraverso gli organi di stampa, il sito internet istituzionale e attraverso il servizio (gratuito su richiesta) di sms alert.



