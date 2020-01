Salute 159

Gela, ancora una guasto lungo la condotta di Spinasanta: stop all'erogazione idrica

Ennesimo guasto lungo la condotta e ancora rubinetti a secco. Caltaqua auspica di completare lintervento entro domani

Redazione

12 Gennaio 2020 12:24

Caltaqua comunica che oggi è stata interrotta la distribuzione idrica nella zona cosiddetta Spinasanta Alta a causa di un guasto riscontrato lungo la condotta di avvicinamento che collega il serbatoio Spinasanta con la rete idrica cittadina.

I tecnici stanno già lavorando per la risoluzione della problematica in questione. Si prevede di completare l'intervento entro domani, lunedì 13/01.

Nelle more sarà messo a disposizione il sevizio di fornitura mediante autobotte per gli enti sensibili.

Sarà cura di Caltaqua, come di consueto, fornire ogni utile aggiornamento agli Enti e all'utenza.







