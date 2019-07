Attualita 71

Gela, ancora un guasto lungo la condotta di Spinasanta: mezza città è senz'acqua da sei giorni

Proprio nel giorno in cui il servizio idrico doveva essere ripristinato, si è verificato l'ennesimo guasto

Redazione

28 Luglio 2019 17:44

Si comunica che a causa di un ulteriore guasto lungo la stessa condotta oggetto dei lavori di riparazione di questi giorni, oggi la distribuzione idrica nella zona alta di Spinasanta non potrà essere garantita.Rimane il presidio fisso di due autobotti posizionate in Via Generale Cascino, di fronte alla banca S. Angelo, e in via M. D'Azeglio.

Le squadre di Caltaqua lavoreranno per tutta la giornata di oggi per garantire la ripresa nel minor tempo possibile.



