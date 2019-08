Cronaca 49

Ancora incendi d'auto a Gela. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, l'auto è andata completamente distrutta

07 Agosto 2019 15:48

Ancora un attentato incendiario la notte scorsa a Gela. In fiamme un'Alfa Romeo che era parcheggiata in via Pavlov, alla periferia della città. Il rogo ha completamente distrutto l'auto. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e una volante della polizia che indaga sull'episodio.

