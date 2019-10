Attualita 138

Gela, alloggi popolari occupati abusivamente: pronte 16 ordinanze di sgombero

Gli occupanti avranno trenta giorni di tempo dalla notifica del provvedimento, per lasciare libero l'immobile

Redazione

31 Ottobre 2019 17:43

Pugno duro da parte dell'amministrazione comunale di Gela nei confronti di chi occupa un alloggio popolare abusivamente. Il sindaco Lucio Greco ha firmato sedici ordinanze di sgombero. Chi abita abusivamente negli alloggi popolari, avrà trenta giorni di tempo, dalla notifica del provvedimento, per lasciare gli alloggi.In caso di inottemperanza anche parziale, il Comune potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati con conseguenze anche di natura penale. Il comando di Polizia locale, nel caso in cui gli alloggi non dovessero essere liberati entro il termine previsto, potrà procedere allo sgombero coatto dell'immobile con l'ausilio delle forze dell'ordine, senza ulteriore avviso, in data e ora da stabilire in piena autonomia. Anche in assenza di qualcuno all'interno dell'alloggio, la polizia municipale potrà procedere all'apertura forzata della porta d'ingresso. Coloro che riceveranno l'ordinanza di sgombero, potranno presentare altresì ricorso al Tar di Palermo entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento oppure, in via alternativa, potranno presentare ricorso al presidente della Regione siciliana, entro 120 giorni.



