Gela, alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore alla norma: denunciato

La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sequestrato ai fini della confisca

Redazione

14 Luglio 2019 09:12

Militari dipendenti N.O.R. – Sezione Radiomobile, corso servizio preventivo, termine accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Gela per guida in stato di ebbrezza alcoolica poiché, corso controllo, un 40enne, operaio locale, è stato trovato a bordo del proprio autoveicolo in stato di alterazione psicofisica accertando, mediante etilometro in dotazione, con valori superiori oltre tre volte quelli consentiti dalla legge. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sequestrato ai fini della confisca.Durante i servizi preventivi per il contrasto delle C.D. “Stragi del Sabato Sera” sono stati inoltre EFFETTUATI NUMEROSI CONTROLLI ED ELEVATE Altre violazioni al C.D.S. per la tutela e salvaguardia dei giovani e dell’incolumità pubblica.



