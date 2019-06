Cronaca 192

Gela, alberi a fuoco in centro storico: residenti fuori dalle abitazioni

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per la messa in sicurezza della zona

Redazione

15 Giugno 2019 23:15

Paura in serata nei pressi di piazza Calvario per un incendio che si è propagato dietro il Palazzo Ducale, in pieno centro storico a Gela. A fuoco le sterpaglie che si trovano in quella zona e che da anni sono abbandonate a se stesso diventando ricettacolo di animali di diverso tipo e rifiuti. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per la messa in sicurezza della zona. L'incendio, infatti, si è sviluppato nelle vicinanze di alcune abitazioni e diverse persone sono uscite in strada prese dal panico. Nessuno è rimasto ferito.

