Attualita 153

Gela, al via la pulizie di strade e piazze: divieto di sosta nelle zone interessate dallo spazzamento

La Tekra da domani sarà per le vie della città per procedere ad un programma di spazzamento e lavaggio delle strade

Redazione

04 Settembre 2020 15:20

L'ufficio Ambiente e Decoro Urbano del Comune rende noto che da domani, 5 settembre, sarà in vigore un nuovo programma di spazzamento e lavaggio stradale a cura della Tekra. Affinchè il servizio possa essere eseguito correttamente è necessario lasciare libere dalla sosta le strade interessate. Pertanto, si invitano tutti i cittadini ad osservare l'opportuna segnaletica stradale e a non sostare nelle vie che, nelle ore notturne, saranno interessante dagli interventi di pulizia. Ricordiamo loro che è possibile usufruire della sosta gratuita h24 al parcheggio Arena o posteggiare nelle vie limitrofe.Il programma, per le prossime festività è il seguente:



Sabato 5 settembre 2020

Corso Vittorio Emanuele, Corso Salvatore Aldisio, via Palazzi, Via Bresmes, via Marconi, viale Mediterraneo



Domenica 6 settembre 2020

Lungomare da piazza Trento alla intersezione con viale Cortemaggiore, inclusa la zona di piazza delle 3 porte



Lunedi 7 settembre

Via Cairoli, via Navarra, piazza Roma



Martedi 8 settembre

Sagrato chiesa Madre, via Bresmes

Successivamente verrà comunicato il programma dal 9 settembre











L'ufficio Ambiente e Decoro Urbano del Comune rende noto che da domani, 5 settembre, sarà in vigore un nuovo programma di spazzamento e lavaggio stradale a cura della Tekra. Affinchè il servizio possa essere eseguito correttamente è necessario lasciare libere dalla sosta le strade interessate. Pertanto, si invitano tutti i cittadini ad osservare l'opportuna segnaletica stradale e a non sostare nelle vie che, nelle ore notturne, saranno interessante dagli interventi di pulizia. Ricordiamo loro che è possibile usufruire della sosta gratuita h24 al parcheggio Arena o posteggiare nelle vie limitrofe.Il programma, per le prossime festività è il seguente:



Sabato 5 settembre 2020

Corso Vittorio Emanuele, Corso Salvatore Aldisio, via Palazzi, Via Bresmes, via Marconi, viale Mediterraneo



Domenica 6 settembre 2020

Lungomare da piazza Trento alla intersezione con viale Cortemaggiore, inclusa la zona di piazza delle 3 porte



Lunedi 7 settembre

Via Cairoli, via Navarra, piazza Roma



Martedi 8 settembre

Sagrato chiesa Madre, via Bresmes

Successivamente verrà comunicato il programma dal 9 settembre











News Successiva Gela, si sblocca l'iter per realizzare a Farello 840 loculi. Greco: "Abbiamo risolto un grave problema"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare