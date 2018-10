Eventi 125

Gela, al via la prima edizione del concorso “Trinacria in Danza”. In giuria il noto ballerino Mauro Astolfi

L’evento si terrà il 9 dicembre al teatro Eschilo, sotto la direzione artistica di Emanuele D’Angeli. E’ possibile iscriversi fino al 30 novembre

Redazione

30 Ottobre 2018 22:40

Si svolgerà domenica 9 Dicembre, alle 15 la prima edizione del concorso “Trinacria in Danza”, presso il teatro Eschilo di Gela sotto la direzione Artistica di Emanuele d’Angeli.Grandi nomi della danza che saranno presenti all’evento come il maestro MAURO ASTOLFI (nella foto), artista di fama mondiale e Direttore artistico del Daf Dance Arts Faculty di Roma, mentre dal 2016 al 2018 è docente ospite per i corsi di danza contemporanea presso la Scuola di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, presente anche MARINA KOVELENOVA docente diplomata all’accademia di S. Pietroburgo, danza classica metodo Vaganova, tra i giudici anche il maestro MAURIZIO ASCIUTTO ballerino e coreografo del programma TV “The Coach” in onda su 7 Gold e “Sicilia Cabaret” in onda su RAI 2 e Antenna Sicilia ed in fine DEBORAH SERINA insegnante, coreografa e ballerina di danze orientali, del fuoco e del mondo.

Partecipazioni a “Tu Sì que Vales”, “Italia's Got Talent” e “Cultura Moderna”.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i ballerini dai 6 anni in su, le categorie del concorso saranno: Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop e Idea Coreografica che comprende tutte le altre discipline (Caraibico, Ventre, Standard, Latino Americano etc) i partecipanti verrano suddivisi in 5 categorie in base alla fascia di età!

I Maestri Maurizio Asciutto e Marina Kovelenova, inoltre, durante la giornata terranno due stage, rispettivamente uno di Hip Hop ed uno di danza classica, che serviranno ad approfondire le discipline!

Una grande opportunità per il territorio e per i ragazzi che lo vivono, perché, durante la manifestazione verranno assegnate anche delle borse di studio per i concorsi: Salerno Danza d’amare, About Dance, Premio Palermo Danza, Sicilia Dance Festival e Sicily Talent Show.

Altre importanti borse di studio verranno assegnate dal maestro Mauro Astolfi per il DAF Dance Arts Faculty "centro internazionale per la formazione ed il perfezionamento professionale della danza" di Roma.

Sono già molte le scuole di danza che arriveranno da tutta la Sicilia per incontrarsi con i giovani che si dedicano all’arte coreutica, creando un’occasione di confronto tra le varie forme di danza, di offrire un momento di crescita artistica, di festa e di unione fra danzatori e non per ultimo di ricevere borse di studio per accedere a concorsi partner presenti all’evento.

È possibile iscriversi entro il 30 novembre 2018, per informazioni chiamare il numero 333 7658881 oppure visitare la pagina ufficiale Facebook “Trinacria in Danza”



