Gela, al via la derattizzazione: si parte oggi da Macchitella. Il Comune: "Non toccate le esche"

Da oggi e fino al 10 agosto, una ditta specializzata, eseguirà la derattizzazione in tutti i quartieri sia del centro storico che della periferia

Redazione

05 Agosto 2019 09:57

Sono iniziati oggi a Gela, gli interventi di derattizzazione di tutti i quartieri della città. Oggi la derattizzazione interesserà Macchitella e Piazza Eleusi, Rotonda del lungomare, Scavone e Caposoprano.Il 6 agosto sarà la volta di Manfria, Roccazzelle, contrada Femmina morta, Marchitello e contrada Olivastro.

Il 7 agosto toccherà alla zona di Fondo Iozza, via Venezia lato sud con inizio villette Peretti fino al semaforo di via Tevere.

L’8 agosto sarà la volta di Via Recanati – Via F. Crispi e tutto il lato sud “ Quattro strade e quartiere baracche” – Cimitero monumentale - C.so S. Aldisio sud e tutto il quartiere S. Giacomo - C.so S. Aldisio nord – Loco Barone – Villa Comunale

Il 9 agosto via Ettore Romagnoli angolo via La Grange, corso Vittorio Emanuele nord, Piazza Roma, via Cairoli, Municipio e viale Mediterraneo.

Il 9 agosto corso Aldisio sud con inizio via Matteotti fino a Museo Archeologico, via Dell’Acropoli, Spizio e lungomare.

Il 10 agosto toccherà al Villaggio Aldisio, Stadio comunale, Carrubbazza, Via Cascino compresa la via Verga, Quartiere Giardinelli. Sempre il 10 Poggio Blasco, Settefarine nord e sud, e Albani Roccella.

Il comune raccomanda di non toccare o danneggiare le esche che verranno depositate. Ne da notizia il funzionario Santi Nicoletti



