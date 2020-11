Attualita 253

Gela, al via la derattizzazione di tutti i quartieri della città: ecco il calendario degli interventi

Il quarto ciclo di derattizzazione verrà eseguito da una ditta specializzata da lunedì 9 novembre al 19

Redazione

07 Novembre 2020 11:43

Dal 9 al 19 novembre un'azienda specializzata eseguirà il quarto ciclo di derattizzazione di tutti i quartieri di Gela.Ecco il calendario degli interventi:

09-11-2020 Montelungo – Femminamorta – Roccazzelle – Lido Manfria – Borgomanfria (AIAS) – Manfria

10-11-2020 Contrada Marchitello - zona compresa tra S.S. 115 per Licata – Via Venezia, Via Butera direzione nord.

11-11-2020 Macchitella e Caposoprano - zona compresa tra Via Europa, Via Palazzi, Via Licata, Viale Enrico Mattei, Viale Corte Maggiore, Viale Fontana Rossa, Via Rio De Janeiro, Viale Indipendenza, Via Europa.

12-11-2020 Cantina Sociale, zona compresa tra Via Butera direzione nord, Via Venezia, Via Pergolisi, Via Leoncavallo, Via Settefarine, Zona espansione Nord

13-11-2020 Fondo Iozza e Caposoprano – zona compresa tra Via Venezia, Via Butera direzione sud, Largo San Biagio, Via Berchet, Via Cartesio, Via E. Romagnoli, Via Europa, Via Palazzi, Via Licata, Via Venezia.

16-11-2020 Zona compresa tra Via Venezia, Via Mozart, Via Gallileo Ferraris, Via Bevilacqua, Via Borsellino, Via Europa, Via E. Romagnoli, Via Cartesio, Via Berchet, Largo San Biagio, Via Butera, Via Aspromonte, Via Venezia.

17-11-2020 Zona compresa tra Via Bevilacqua, Via Francesco Crispi, Via Giovanni Verga, Via Generale Cascino, Via Dell’Acropoli, Lungomare Federico II di Svevia, Via Bevilacqua.

18-11-2020 Zona compresa tra Via Galileo Ferraris, Via Bevilacqua, Via Francesco Crispi, Via Verga, Via Generale Cascino, Via Manfredi (Tribunale), Via Costarica, Via Niscemi, Via Venezia.

19-11-2020 Zona compresa tra Via Venezia, Via Niscemi, Via Costa Rica, SS 117 Bis, Via Settefarine Espansione Nord, Via Leon Cavallo, Via Venezia.

Il Comune raccomanda a tutti di non toccare e non danneggiare le esche e gli erogatori. La collaborazione dei cittadini è di estrema importanza, affinché l’opera di derattizzazione da parte del Comune non sia vanificata.



Dal 9 al 19 novembre un'azienda specializzata eseguirà il quarto ciclo di derattizzazione di tutti i quartieri di Gela.Ecco il calendario degli interventi:

09-11-2020 Montelungo – Femminamorta – Roccazzelle – Lido Manfria – Borgomanfria (AIAS) – Manfria

10-11-2020 Contrada Marchitello - zona compresa tra S.S. 115 per Licata – Via Venezia, Via Butera direzione nord.

11-11-2020 Macchitella e Caposoprano - zona compresa tra Via Europa, Via Palazzi, Via Licata, Viale Enrico Mattei, Viale Corte Maggiore, Viale Fontana Rossa, Via Rio De Janeiro, Viale Indipendenza, Via Europa.

12-11-2020 Cantina Sociale, zona compresa tra Via Butera direzione nord, Via Venezia, Via Pergolisi, Via Leoncavallo, Via Settefarine, Zona espansione Nord

13-11-2020 Fondo Iozza e Caposoprano – zona compresa tra Via Venezia, Via Butera direzione sud, Largo San Biagio, Via Berchet, Via Cartesio, Via E. Romagnoli, Via Europa, Via Palazzi, Via Licata, Via Venezia.

16-11-2020 Zona compresa tra Via Venezia, Via Mozart, Via Gallileo Ferraris, Via Bevilacqua, Via Borsellino, Via Europa, Via E. Romagnoli, Via Cartesio, Via Berchet, Largo San Biagio, Via Butera, Via Aspromonte, Via Venezia.

17-11-2020 Zona compresa tra Via Bevilacqua, Via Francesco Crispi, Via Giovanni Verga, Via Generale Cascino, Via Dell’Acropoli, Lungomare Federico II di Svevia, Via Bevilacqua.

18-11-2020 Zona compresa tra Via Galileo Ferraris, Via Bevilacqua, Via Francesco Crispi, Via Verga, Via Generale Cascino, Via Manfredi (Tribunale), Via Costarica, Via Niscemi, Via Venezia.

19-11-2020 Zona compresa tra Via Venezia, Via Niscemi, Via Costa Rica, SS 117 Bis, Via Settefarine Espansione Nord, Via Leon Cavallo, Via Venezia.

Il Comune raccomanda a tutti di non toccare e non danneggiare le esche e gli erogatori. La collaborazione dei cittadini è di estrema importanza, affinché l’opera di derattizzazione da parte del Comune non sia vanificata.



News Successiva A Gela riapre il mercato settimanale, i cinque varchi di accesso saranno controllati: all'interno non più di 800 persone

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare