Gela, al via il nono ciclo di deblattizzazione: interesserà la zona del quartiere San Giacomo

Questo ciclo non verrà fatto in una sola notte, ma sarà sospeso nel week end per motivi legati alla presenza di numerosi cittadini anche nelle ore notturne

24 Settembre 2020 18:54

Sarà effettuato stanotte, a partire dalle ore 4.00, il nono ciclo di deblattizzazione che interesserà la zona San Giacomo sud e, nello specifico, Via Cappuccini, Via Cataldi, Via Feace, Via Plinio, Via Pistillo, Via Fazzello, Via Sabello, Via Agatocle, Via Plutarco, Via Bevilacqua, Via Eutimo, Via Antifemo, Via Nicolò Minardi, Via Giuffrida Ignazio, Via Leandro, Via Plutarco, Via Ippocrate, Via Antifemo, Via Somalia, Via Eritrea, Via L. Sturzo, Via E. Romagnoli angolo Piazza Lagrange.Questo ciclo non verrà fatto in una sola notte, ma sarà sospeso nel week end per motivi legati alla presenza di numerosi cittadini anche nelle ore notturne e mattutine e riprenderà lunedì 28 settembre.

Inoltre, su specifica richiesta, si procederà alla deblattizzazione di tutta la via Marconi.



