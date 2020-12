Attualita 161

Gela, al Comune si rimette in moto la macchina dei concorsi: pubblicati i bandi per 44 profili professionali

I bandi sono già stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito del Comune

Redazione

28 Dicembre 2020 17:03

“Dopo 20 anni di stasi, finalmente sblocchiamo i concorsi e diamo la possibilità a tanti giovani preparati di entrare nella macchina amministrativa per darle nuova linfa vitale, nel massimo rispetto delle regole e della trasparenza”. Il Sindaco Lucio Greco ha aperto così la conferenza stampa convocata questa mattina per annunciare l’approvazione dei bandi di concorso e la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente (http://www.comune.gela.cl.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso) e all'Albo Pretorio. 44 i posti a disposizione per il 2020, ma già si pensa anche ai concorsi per il 2021 e il 2022 perchè, nella logica della modernizzazione dell'Ente, urge personale qualificato e aggiornato. Di questi 44 posti, 6 saranno riservati ai militari, 11 agli interni e 3 ad agenti della Polizia Municipale.Chi vorrà candidarsi avrà tempo fino alle ore 23.59 del 23 gennaio per farlo, esclusivamente attraverso la sezione “Istanze On Line”, posizionata a destra sulla homepage del sito del Comune, dopo regolare registrazione. Successivamente, si procederà alla nomina delle commissioni e alla preselettiva. Chi la supererà dovrà sostenere due prove scritte e chi sarà ritenuto idoneo approderà, infine, a quella orale. “Da quando ci siamo insediati, lavorare per sbloccare le procedure dei concorsi è stata una delle nostre priorità – ha aggiunto il Sindaco, affiancato dal dirigente Mario Picone e dagli assessori della sua giunta - e questo è uno dei casi in cui la burocrazia ha funzionato. Abbiamo trovato una pianta organica ridotta all'osso, soprattutto in alcuni settori, e destinata nel tempo ad assottigliarsi ulteriormente, con tutti i disagi e i disservizi che si possono immaginare, anche in vista delle tante sfide che ci attendono nel futuro. Abbiamo messo mano, infatti, ad una massiccia progettualità e il buon funzionamento degli uffici è fondamentale per la sua concretizzazione. Posso assicurare che saranno concorsi all'insegna del rigore e della trasparenza, che premieranno il merito e la preparazione. Non vogliamo deludere i tanti giovani che non aspettano che questo per tornare a Gela o per organizzare la propria vita con una prospettiva di lavoro a tempo indeterminato. C'è di mezzo la credibilità di tutti noi, e io stesso farò da garante: le procedure saranno assolutamente lineari”. Per tutte le informazioni, è possibile chiamare il numero 0933 – 906213 oppure inviare una mail a concorsi@comune.gela.cl.it o ancora una pec all'indirizzo risorseumane@pec.comune.gela.cl.it.





“Dopo 20 anni di stasi, finalmente sblocchiamo i concorsi e diamo la possibilità a tanti giovani preparati di entrare nella macchina amministrativa per darle nuova linfa vitale, nel massimo rispetto delle regole e della trasparenza”. Il Sindaco Lucio Greco ha aperto così la conferenza stampa convocata questa mattina per annunciare l’approvazione dei bandi di concorso e la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente (http://www.comune.gela.cl.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso) e all'Albo Pretorio. 44 i posti a disposizione per il 2020, ma già si pensa anche ai concorsi per il 2021 e il 2022 perchè, nella logica della modernizzazione dell'Ente, urge personale qualificato e aggiornato. Di questi 44 posti, 6 saranno riservati ai militari, 11 agli interni e 3 ad agenti della Polizia Municipale.Chi vorrà candidarsi avrà tempo fino alle ore 23.59 del 23 gennaio per farlo, esclusivamente attraverso la sezione “Istanze On Line”, posizionata a destra sulla homepage del sito del Comune, dopo regolare registrazione. Successivamente, si procederà alla nomina delle commissioni e alla preselettiva. Chi la supererà dovrà sostenere due prove scritte e chi sarà ritenuto idoneo approderà, infine, a quella orale. “Da quando ci siamo insediati, lavorare per sbloccare le procedure dei concorsi è stata una delle nostre priorità – ha aggiunto il Sindaco, affiancato dal dirigente Mario Picone e dagli assessori della sua giunta - e questo è uno dei casi in cui la burocrazia ha funzionato. Abbiamo trovato una pianta organica ridotta all'osso, soprattutto in alcuni settori, e destinata nel tempo ad assottigliarsi ulteriormente, con tutti i disagi e i disservizi che si possono immaginare, anche in vista delle tante sfide che ci attendono nel futuro. Abbiamo messo mano, infatti, ad una massiccia progettualità e il buon funzionamento degli uffici è fondamentale per la sua concretizzazione. Posso assicurare che saranno concorsi all'insegna del rigore e della trasparenza, che premieranno il merito e la preparazione. Non vogliamo deludere i tanti giovani che non aspettano che questo per tornare a Gela o per organizzare la propria vita con una prospettiva di lavoro a tempo indeterminato. C'è di mezzo la credibilità di tutti noi, e io stesso farò da garante: le procedure saranno assolutamente lineari”. Per tutte le informazioni, è possibile chiamare il numero 0933 – 906213 oppure inviare una mail a concorsi@comune.gela.cl.it o ancora una pec all'indirizzo risorseumane@pec.comune.gela.cl.it.





News Successiva Pass residenti per le strisce blu, a Gela c'è tempo fino al 31 gennaio per rinnovarlo o per chiederne uno ex novo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare