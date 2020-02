Cronaca 214

Gela, ai domiciliari con 13 grammi di marijuana pronta per lo spaccio: arrestato

Il giovane, ai domiciliari con il braccialetto elettronico, è stato sorpreso dai carabinieri in possesso di circa 13 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, di un "grinder" e di 350 euro

Redazione

20 Febbraio 2020 13:04

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela, hanno arrestato R.G. di 22 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane, già agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, è stato sorpreso in possesso di circa 13 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione, di un “grinder” e di 350,00 euro.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno inoltre sorpreso all’interno della abitazione due soggetti con diversi pregiudizi di polizia, uno dei quali – cercando di sottrarsi al controllo – si era nascosto all’interno della camera da letto.

L’arrestato, su disposizione del Magistrato di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato nuovamente ristretto agli arresti domiciliari.

Le due persone sorprese in sua compagnia, invece, sono state deferite in stato di libertà per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



