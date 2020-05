Cronaca 305

Gela, aggredisce e ferisce con un coltello due vicini di casa: facevano troppo rumore

La polizia ha denunciato un ventenne per lesioni personali aggravate. E' successo nel quartiere Baracche

Redazione

04 Maggio 2020 11:30

Il Commissariato di pubblica sicurezza ha denunciato alla Procura della Repubblica di Gela un ventenne, di nazionalità gambiana, per i reati di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di coltello. Domenica pomeriggio l’equipaggio di una volante, di seguito a richieste pervenute alla sala operativa del Commissariato, che segnalavano una lite tra stranieri, è intervenuto nel quartiere Baracche. Gli agenti hanno identificato due ventenni, un cittadino gambiano e uno senegalese, entrambi feriti agli arti superiori da arma da taglio, i quali hanno riferito di essere stati colpiti da un loro vicino di casa a seguito di un diverbio. I predetti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Gela per essere sottoposti alle cure mediche. I poliziotti hanno individuato l’abitazione dell’aggressore, identificandolo in un cittadino gambiano ventenne. Il predetto agli agenti ha riferito che durante la preghiera del Ramadam è stato disturbato da forti rumori provenienti dalla terrazza ubicata sopra la propria abitazione e, una volta uscito fuori, per ammonire i responsabili dei rumori molesti è stato aggredito con calci e pugni da quattro persone. I poliziotti hanno eseguito una perquisizione del domicilio del giovane trovando un coltello rispondente alla descrizione fornita dai due feriti, che è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato condotto in Commissariato e, dopo le formalità di rito, denunciato.



Il Commissariato di pubblica sicurezza ha denunciato alla Procura della Repubblica di Gela un ventenne, di nazionalità gambiana, per i reati di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di coltello. Domenica pomeriggio l’equipaggio di una volante, di seguito a richieste pervenute alla sala operativa del Commissariato, che segnalavano una lite tra stranieri, è intervenuto nel quartiere Baracche. Gli agenti hanno identificato due ventenni, un cittadino gambiano e uno senegalese, entrambi feriti agli arti superiori da arma da taglio, i quali hanno riferito di essere stati colpiti da un loro vicino di casa a seguito di un diverbio. I predetti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Gela per essere sottoposti alle cure mediche. I poliziotti hanno individuato l’abitazione dell’aggressore, identificandolo in un cittadino gambiano ventenne. Il predetto agli agenti ha riferito che durante la preghiera del Ramadam è stato disturbato da forti rumori provenienti dalla terrazza ubicata sopra la propria abitazione e, una volta uscito fuori, per ammonire i responsabili dei rumori molesti è stato aggredito con calci e pugni da quattro persone. I poliziotti hanno eseguito una perquisizione del domicilio del giovane trovando un coltello rispondente alla descrizione fornita dai due feriti, che è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato condotto in Commissariato e, dopo le formalità di rito, denunciato.



Gela, sventato furto: giovane sorpreso da un poliziotto mentre era intento a staccare una grata di protezione da una finestra

News Successiva Gela, getta la marijuana dal finestrino alla vista degli agenti: 30enne denunciato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare