Gela, addetto alla sosta picchiato a sangue per una multa. Il sindaco: "Siamo sconvolti e amareggiati"

Pare che l'uomo volesse parcheggiare la sua auto sulle strisce blu, nei pressi del parcheggio Arena, senza essere in possesso del ticket

Redazione

03 Novembre 2020 15:38

Un addetto alla sosta, è stato picchiato selvaggiamente, a Gela, nei pressi del parcheggio Arena, da un automobilista perchè gli era stata appena elevata una contravvenzione. L'uomo, dopo aver contestato la sanzione, ha iniziato a picchiare il dipendente della Ghelas che dopo essere stato soccorso, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. "Siamo sconvolti, amareggiati e anche arrabbiati - ha detto il sindaco Lucio Greco - per quello che è successo stamattina di fronte al parcheggio Arena. Un luogo centrale e frequentato ogni giorno da centinaia di persone che, alla luce del sole, diventa scenario di una violentissima aggressione ai danni di un operatore della Ghelas Multiservizi che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro.Sappiamo che non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto e che la Polizia sta indagando. Pare che un uomo a bordo di una Smart, che aveva parcheggiato sulle strisce blu senza esibire il tagliando, si sia scagliato contro il lavoratore e lo abbia picchiato a sangue, tanto da costringerlo a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini di videosorveglianza e sono in possesso della targa del veicolo, ma qualunque cosa sia accaduta la violenza non è mai giustificabile e va condannata senza se e senza ma.

Solidarietà e vicinanza totali al dipendente della Ghelas, al quale tutti auguriamo una pronta guarigione, non solo il sottoscritto ma anche gli assessori della giunta e l'intero consiglio comunale con in testa il Presidente Totò Sammito.

Per quanto riguarda l'aggressore ci auguriamo che venga individuato subito e che nei suoi confronti si prendano tutti i provvedimenti del caso. Se voleva parcheggiare senza pagare, doveva fare solo qualche metro in più ed entrare all'Arena.

Evidentemente pensava, invece, di potersi imporre con la forza e la violenza. Sappia che non tollereremo mai atteggiamenti simili e che speriamo ora in una pena veloce ed esemplare.



