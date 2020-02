Cronaca 381

Gela, acquista all'asta terreni del clan Rinzivillo e viene minacciato: tre arresti

Ordinanza in carcere per Salvatore Dicara, Mirko Dicara ed il gelese Giuseppe Domicoli ritenuti responsabili di tentata estorsione in concorso aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra

Redazione

07 Febbraio 2020 16:58

Ordinanza in carcere per Salvatore Dicara, Mirko Dicara ed il gelese Giuseppe Domicoli ritenuti responsabili di tentata estorsione in concorso aggravata dall’aver agevolato il gruppo Rinzivillo di Cosa Nostra. Ad arrestarli sono stati gli agenti della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Ragusa dopo l’indagine coordinata la Procura distrettuale antimafia di Catania. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, posta in essere dal mese di aprile del 2018, ha permesso di delineare le ingerenze del clan gelese nel contesto delle attività imprenditoriali agricole del ragusano. Gli arrestati, in concorso tra loro, hanno cercato, in più occasioni, di costringere un imprenditore agricolo gelese a cedere i terreni, oggetto di procedura esecutiva immobiliare, situati nel territorio di Vittoria, legittimamente acquistati per la somma complessiva di 150mila euro, nel corso di un’asta giudiziaria del Tribunale di Ragusa tenutasi presso lo studio di un professionista delegato.

In base all’attività investigativa svolta, risulta che, in più occasioni, i tre indagati si sono recati presso l’azienda agricola dell’imprenditore gelese, invitando lui ed i suoi familiari a ritirare l’offerta formulata all’asta giudiziaria fino a lasciargli intendere, con chiara intimidazione mafiosa e senza mezzi termini, che i danneggiamenti sono eventi che colpiscono chi acquista all’asta i terreni di interesse di Cosa Nostra. L’imprenditore gelese avrebbe dovuto restituire i terreni che appartenevano alla famiglia Rinzivillo di Gela, reo, secondo quanto ritenuto dal clan, di aver partecipato all’asta senza il dovuto permesso, destabilizzando i piani di acquisto del clan a prezzo irrisorio. A fronte di tale comportamento, per non incorrere in gravi ritorsioni, considerato che l’organizzazione avrebbe saputo dove trovarlo in ogni momento avrebbe, quindi, dovuto rivendere, immediatamente, i terreni ad una società ricollegabile al clan. L’attività investigativa ha consentito di intervenire in un settore molto delicato, quello delle aste giudiziarie, per il quale l’organizzazione criminale Cosa Nostra ha evidenziato un particolare interesse, soprattutto per la possibilità di acquisire beni immobili a prezzi vantaggiosi, approfittando della capacità di intimidazione, che distoglie e dissuade i potenziali acquirenti dal formulare offerte



