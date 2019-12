Salute 88

Gela, acqua torbida: ecco i turni di distribuzione a Montelungo, Caposoprano e Spinasanta

Riprende l'erogazione idrica dall'acquedotto dell'Ancipa ma l'acqua potrà essere utilizzata solo per fini igienici

Redazione

16 Dicembre 2019 16:40

Si comunica la ripresa dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa. Tuttavia, a causa della torbidità dell’acqua in arrivo dalla rete sovrambito ai punti di consegna Montelungo, Caposoprano e Spinasanta, è stata emessa l’ordinanza di utilizzo dell’acqua distribuita nella condotta cittadina esclusivamente per fini igienici.Di seguito la turnazione per i prossimi giorni:

questa sera: Caposoprano alto

17/12: Spinasanta alta, Scavone alto e basso. Sera: Caposoprano basso

18/12: Spinasanta bassa, Marchitello, Fondo Iozza.

Seguirà la consueta turnazione.

Dal 19/12 pomeriggio sarà ripristinata la fornitura idrica nella zona Manfria.









