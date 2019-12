Salute 139

Gela, acqua torbida e inquinata in diversi quartieri della città: vietato il consumo per usi alimentari

Il sindaco ha tuttavia ordinato a Caltaqua di procedere alla distribuzione dell'acqua che comunque potrà essere utilizzata solo per fini domestici

Redazione

16 Dicembre 2019 15:31

Il gestore del servizio idrico integrato Caltaqua ha comunicato al Comune di Gela la presenza di torbidità, superiore ai limiti, nell'acqua contenuta nei serbatoi di Caposoprano, Montelungo e Spinasanta. Il sindaco Lucio Greco ha così firmato un’ordinanza che vieta l’uso d'acqua ai fini alimentari per i quartieri interessati dall’erogazione. Il primo cittadino e il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Caltanissetta ha chiesto di intervenire urgentemente per eliminare le cause della torbidità dell’acqua e al tempo stesso di continuare la distribuzione.

