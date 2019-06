Salute 228

Gela, acqua torbida e inquinata a Macchitella: vietato il consumo per usi alimentari

Il sindaco Lucio Greco ha emesso un'ordinanza dopo i campionamenti effettuati in due punti del quartiere

Redazione

19 Giugno 2019 18:10

Il sindaco di Gela, Lucio Greco, con un’ordinanza emessa oggi, vieta l’uso dell’acqua perché torbida, a tutti i residenti del quartiere Macchitella. L’ordinanza è stata emessa a seguito degli esiti delle analisi chimiche su campioni di acqua potabile effettuali nei punti di prelievo di via Mazzara del Vallo e Viale Cortemaggiore. L’ordinanza rimarrà in vigore, sino a quando il parametro di inquinamento, controllato dall’ Asp 2 non rientri definitivamente nei limiti di legge. Il sindaco ordina a tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli Enti della Pubblica Amministrazione, di astenersi dall'uso dell'acqua distribuita dalla rete cittadina presso il quartiere Macchitella, per usi alimentari diretti e farne uso esclusivo per i servizi igienici, sino a quando il valore del parametro non rientri nella norma.

