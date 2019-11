Salute 72

Gela, acqua torbida e inquinata a Macchitella e Caposoprano: vietato il consumo per usi alimentari

Il sindaco Lucio Greco ha emesso un'ordinanza dopo i campionamenti effettuati nei due quartiere

Redazione

21 Novembre 2019 20:54

Il sindaco di Gela Lucio Greco , in via precauzionale, ordina a tutti

gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli

Enti della Pubblica Amministrazione di astenersi dall’uso dell’acqua

distribuita dalla rete cittadina dei quartieri Macchitella, centralina

ricarica autobotti e Caposoprano per usi alimentari e igiene della

persona e farne uso esclusivo per i servizi igienici, sino a quando il

valore del parametro non rientri nella norma.



