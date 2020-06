Salute 70

Gela, acqua torbida a Macchitella e Caposoprano: vietato il consumo per usi alimentari

l direttore generale di Caltaqua ha informato oggi il Comune di aver riavviato l’acquedotto Blufi, determinando nel contempo un aumento della torbidità

Redazione

10 Giugno 2020 20:57

Il direttore generale di Caltaqua ha informato oggi il Comune di aver riavviato l’acquedotto Blufi, determinando nel contempo un aumento della torbidità.Il sindaco Lucio Greco ha firmato oggi pomeriggio una ordinanza con cui ha invitato i cittadini e tutti i gestori di servizi aperti al pubblico ricadenti nei quartieri di Caposoprano e Macchitella, in riferimento al superamento della presenza di torbidità superiore ai limiti consentiti, di astenersi dall’uso dell’acqua per usi di igiene personale ed alimentari e farne uso esclusivo per i servizi igienici fino a quando il valore del parametro non rientri nella norma.



