Gela, acqua inquinata a Macchitella e Caposoprano: vietato utilizzarla per usi alimentari

E' stata rilevata la presenza di trialometani in maniera superiore rispetto a quanto consentito dalla legge

Redazione

30 Aprile 2020 14:55

Accertata la presenza di trialometani su campioni di acqua potabile non conformi ai limiti previsti presso i quartieri di Macchitella, Caposoprano. Le analisi chimiche sono state effettuate presso il serbatoio di Montelungo, via Mazara del Vallo, centralina di rifornimento di Macchitella ed al serbatoio di Caposoprano.

Il dirigente dell’ufficio di Igiene pubblica ha chiesto l’emissione in via precauzionale di divieto di astenersi dagli usi alimentari dell’acqua sino a quando il parametro non rientrerà nei limiti di legge.

Il sindaco ha firmato pertanto questa mattina una ordinanza per vietare l’uso alimentare e igiene della persona dell’acqua ma solo per uso esclusivo per i servizi igienici.

