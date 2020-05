Salute 63

Gela, acqua inquinata a Macchitella e Caposoprano. Caltaqua: "Parametri trialometani sono conformi"

Il sindaco di Gela con una ordinanza ha vietato l'uso dell'acqua per scopi alimentari. Caltaqua sostiene che i valori dei trialometani sono nella norma

Redazione

01 Maggio 2020 15:20

A seguito della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Gela in cui si evidenziava la presenza di trialometani nei campioni di acqua prelevati in uscita dai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, la società Caltaqua ha immediatmente disposto nella giornata di ieri 30 aprile, attraverso laboratorio esterno certificato, campionamenti di acqua sia in ingresso che in uscita dai suddetti serbatoi. I valori del parametro trialometani sono risultati conformi rispetto ai limiti previsti dalla legge.La società Caltaqua rimane sempre a disposizione dell'autorità sanitaria per effettuare nuovi campionamenti e per quanto necessario.



A seguito della comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Gela in cui si evidenziava la presenza di trialometani nei campioni di acqua prelevati in uscita dai serbatoi di Caposoprano e Montelungo, la società Caltaqua ha immediatmente disposto nella giornata di ieri 30 aprile, attraverso laboratorio esterno certificato, campionamenti di acqua sia in ingresso che in uscita dai suddetti serbatoi. I valori del parametro trialometani sono risultati conformi rispetto ai limiti previsti dalla legge.La società Caltaqua rimane sempre a disposizione dell'autorità sanitaria per effettuare nuovi campionamenti e per quanto necessario.



News Successiva Gela, acqua inquinata a Macchitella e Caposoprano: vietato utilizzarla per usi alimentari

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare