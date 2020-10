Salute 37

Gela, acqua inquinata a Caposoprano: vietato utilizzarla per usi alimentari. Caltaqua smentisce

L'ente gestore spiega che il parametro della torbidità relativo all’acqua in entrata ed in uscita dal serbatoio Caposoprano risulta conforme ai limiti di legge

Redazione

29 Ottobre 2020 17:42

In relazione all’ordinanza di non potabilità dell’acqua emessa oggi dal Sindaco di Gela per il quartiere Caposoprano, la società Caltaqua informa di aver comunicato nella mattinata di oggi, sia all’autorità sanitaria competente, sia al Sindaco del Comune di Gela, che il parametro della torbidità relativo all’acqua in entrata ed in uscita dal serbatoio Caposoprano risulta conforme ai limiti di legge. La Società Caltaqua ha già fornito la propria disponibilità all’Autorità Sanitaria per l’effettuazione di eventuali ulteriori campionamenti che ritenesse utile eseguire.

