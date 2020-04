Attualita 190

Gela, acqua: disagi a Caposoprano connessi alla sostituzione della vecchia rete idrica

I disagi sono legati ai lavori in corso per la sostituzione non solo di un tratto di condotta principale ma anche degli allacci

Redazione

23 Aprile 2020 16:03

In relazione ad alcuni disagi segnalati a Gela, Caltaqua, chiarisce che tali disservizi sono legati agli interventi di sostituzione della vecchia rete idrica nella zona di Caposoprano. I lavori stanno riguardando non solo il tratto di condotta principale ma anche gli allacci alle singole utente. In questa fase, nel corso della quale si effettuano pure i necessari test di funzionalità, il verificarsi di tali criticità è probabile.

Caltaqua sta continuando a operare per contenere al massimo i disservizi legati a interventi che sono indispensabili per garantire anche agli utenti di Caposoprano un approvvigionamento idrico sempre più efficiente.





