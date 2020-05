Politica 817

Gela, accesso ai cimiteri. Giudice: "Troppa confusione. Rivedere i criteri di accesso"

Paola Giudice chiede di permettere l'accessso attraverso un calendario che tenga conto del cognome del visitatore e non del defunto

Donata Calabrese

03 Maggio 2020 15:56

Domani, lunedì 4 maggio inizieremo la fase 2 anche a Gela. Compito delle Istituzioni dovrebbe essere quello di favorirla e agevolarla cercando di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini non certo quello di creare confusione. E' quanto scrive in una nota, Paola Giudice, consigliere comunale indipendente di sinistra.



Legittima e sacrosanta la riapertura dei cimiteri, ciò che mi lascia perplessa è il metodo di accesso. A volte la semplicità delle soluzioni è la via più efficace e snella. Chiedo pubblicamente al Sindaco di rivedere i criteri di accesso ai cimiteri cittadini procedendo, semmai, attraverso un calendario che tenga conto del cognome del visitatore e non del defunto, innanzitutto perché in questo modo il cittadino farebbe una sola visita (e quindi uscirebbe una sola volta) per tutti i propri cari, e, in secondo luogo, perché sarebbero molto più veloci ed accurati i controlli del personale addetto. Non perdiamoci in peripezie per il gusto di essere originali ma badiamo alle esigenze reali dei cittadini

Domani, lunedì 4 maggio inizieremo la fase 2 anche a Gela. Compito delle Istituzioni dovrebbe essere quello di favorirla e agevolarla cercando di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini non certo quello di creare confusione. E' quanto scrive in una nota, Paola Giudice, consigliere comunale indipendente di sinistra.



Legittima e sacrosanta la riapertura dei cimiteri, ciò che mi lascia perplessa è il metodo di accesso. A volte la semplicità delle soluzioni è la via più efficace e snella. Chiedo pubblicamente al Sindaco di rivedere i criteri di accesso ai cimiteri cittadini procedendo, semmai, attraverso un calendario che tenga conto del cognome del visitatore e non del defunto, innanzitutto perché in questo modo il cittadino farebbe una sola visita (e quindi uscirebbe una sola volta) per tutti i propri cari, e, in secondo luogo, perché sarebbero molto più veloci ed accurati i controlli del personale addetto. Non perdiamoci in peripezie per il gusto di essere originali ma badiamo alle esigenze reali dei cittadini

News Successiva Gela, sindacati e opposizione a confronto: per avviare la Fase 2 bisogna sbloccare i cantieri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare