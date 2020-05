Cronaca 393

Gela, a passeggio al lungomare privi di mascherine e senza rispettare il distanziamento sociale

Le foto del lungomare di Gela circolate nelle ultime ore, stanno suscitando la reazione di chi rispetta le regole

Donata Calabrese

18 Maggio 2020 15:07

Alcune foto del lungomare di Gela, scattate domenica pomeriggio, stanno facendo il giro del web e suscitando l'indignazione di chi rispetta tutte le regole per evitare la diffusione del coronavirus. Nelle foto, in molti non rispettano le misure di distanziamento sociale e non indossano la mascherina. Sembra di essere ad una Fase 2 ben inoltrata. Tutto ciò sta provocando le reazioni di molti gelesi, che sul web condannano tali gesti e chiedono alle forze dell'ordine di intervenire, controllare e se necessario elevare delle sanzioni a chi non rispetta le regole imposte dal governo.

