Gela, 25 disoccupati saranno impegnati in lavori di pubblica utilità: percepiranno 500 euro al mese

Lo prevede una convenzione stipulata fra il Comune e la Ghelas Multiservizi. Presto un bando destinato ad altri 85 disoccupati

Redazione

02 Ottobre 2019 16:32

La Ghelas Multiservizi ed il Comune hanno siglato un protocollo per tamponare l’emergenza socio-economica per favorire i disoccupati che versano in gravi difficoltà.

L’obiettivo è quello di assicurare il loro inserimento. Il protocollo è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal sindaco Lucio Greco, dall’assessore ai servizi sociali Nadia Gnoffo e dall’assessore all’Ambiente Grazia Robilatte.

Il protocollo - ha spiegato l’assessore Gnoffo - prevede l’inserimento di 25 soggetti che per un trimestre percepiscono l’assegno civico di 500 euro, in lavori di pubblica utilità (cura del verde pubblico, piccole

manutenzioni) e che hanno già dato la loro disponibilità.

Il Comune sta già predisponendo il bando pubblico per l’inserimento di altre 85 unità che beneficeranno dell’assegno civico.

La macchina amministrativa ha inoltre ingranato la marcia per utilizzare il “Baratto amministrativo” la cui delibera è già stata approvata – ha aggiunto l’assessore Robilatte che ha poi assicurato che c’è la volontà

per modificare il regolamento con l’obiettivo di potere utilizzare anche questo strumento a partire da gennaio.

