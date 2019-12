Attualita 108

Gela - Santo Stefano di Camastra, stipulato tra Anas e impresa aggiudicataria il contratto per completare un lotto

L'investimento complessivo è pari a 120 milioni di euro. I lavori prevedono una durata complessiva di 1215 giorni, comprensivi del tempo necessario alla redazione del progetto esecutivo

19 Dicembre 2019

Anas (Gruppo FS Italiane) ha stipulato con l’ATI aggiudicataria De Santis Costruzioni Spa – I.co.p. Spa il contratto d’appalto integrato per il lotto B5 dell’Itinerario Nord - Sud, Santo Stefano di Camastra – Gela.L’intervento prevede il completamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione della strada statale 117 “Centrale Sicula” dal km 38,700 al km 42,600, in corrispondenza dello svincolo con la statale 120 e lo svincolo di Nicosia Nord.

I lavori prevedono una durata complessiva di 1215 giorni, comprensivi del tempo necessario alla redazione del progetto esecutivo.

La gara, che prevede un investimento complessivo pari a 120 milioni di euro, è stata esperita secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, assegnando un massimo di 30 punti alla componente prezzo e fino a 70 punti per la componente qualitativa, analizzando il pregio tecnico e le caratteristiche ambientali dell’offerta proposta, nonché l’organizzazione della cantierizzazione e delle fasi di lavoro.

Anas ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri.









