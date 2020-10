Salute 299

Gel, mascherine e colliri per i più bisognosi: continua a Santa Caterina il progetto del Banco Farmaceutico

Il materiale verrà messo a disposizione della comunità e servirà per fronteggiare la nuova ondata di epidemia

Redazione

24 Ottobre 2020 11:01

In continuità col progetto del Banco Farmaceutico, realizzato a Santa Caterina Villarmosa, presso la Farmacia Abela, nel mese di febbraio, sono stati donati alle Associazioni aderenti "kit Covid" contenenti gel disinfettante, mascherine, braccialetti portagel e colliri. Presenti i sindaci Giuseppe Ippolito del Comune di Santa Caterina, il sindaco Noto Salvatore di Marianopoli, una forbita rappresentanza delle due amministrazioni, i volontari della Croce Rossa, Padre Antonio La Paglia, il Dott. Abela e il Delegato Provinciale del Banco Alimentare Filippo Iannello. "Il drammatico momento che stiamo vivendo deve farci essere ancora più generosi verso gli ultimi" ha affermato Padre Antonio che, col plauso dei due sindaci, ha comunicato di voler donare i colliri a una comunità missionaria in Africa! Per richiesta dell'assessore Palmina Lo Re, che insieme al marito Dott. Abela, ha fortemente voluto la realizzazione del progetto, i braccialetti saranno distribuiti ai bambini delle scuole dei due comuni.Il resto del materiale sarà messo a disposizione della comunità, nei modi più adeguati per fronteggiare la triste situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo!

Abela ha voluto ringraziare i cittadini di Santa Caterina e Marianopoli, che con la loro immensa generosità hanno reso possibile l'attuazione del progetto e l'inizio di quello che si spera sia un lungo percorso di collaborazione tra vari Enti a servizio della popolazione!

A conclusione della cerimonia, il delegato Filippo Iannello ha anticipato che il Banco Farmaceutico sta già mettendo a punto il prossimo evento che sarà realizzato intorno agli inizi di febbraio 2021



