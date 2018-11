Cronaca 164

Garza lasciata nell'addome della paziente: l'Asp di Palermo condannata a risarcire 30 mila euro

Ma l’azienda sanitaria dovrà sborsare anche altri 10 mila euro di spese di giudizio per un medico e due infermieri

Redazione

16 Novembre 2018 09:28

L’Asp di Palermo è stata condannata a pagare quasi 30 mila euro di danni ad una paziente che, a maggio del 2010, era stata operata all’ospedale civico di Partinico per dei calcoli alla colecisti e alla quale, nell’agosto successivo, era stata ritrovata una garza nell’addome.Per l’esattezza, come si legge sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, la terza sezione civile del tribunale ha concesso alla donna un risarcimento di 27.599,64 euro, oltre al pagamento di 4.379,27 euro di spese processuali. Ma l’azienda sanitaria dovrà sborsare anche altri 10 mila euro di spese di giudizio per un medico e due infermieri che, ad avviso del giudice, avrebbe chiamato in causa indebitamente per far pagare loro eventuali danni. (Sandra Figliuolo, Gds.it)



