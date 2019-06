Eventi 32

Gangi, torna il Festival della Musica Mediterranea, l’evento che abbraccia popoli e culture. On line gli "EarlyBird"

Fra i partner dell’evento Moltivolti, Amnesty International e la Nave Mediterranea – Savin Humans. Spazio anche per un’area camping

13 Giugno 2019

Dopo il successo della prima edizione torna a Gangi il Festival della Musica Mediterranea, organizzato dall’Associazione ARS Musicae con il sostegno del Comune di Gangi. Già annunciate le date: 1, 2 e 3 Agosto, confermata anche la location del Foro Boario mentre è ancora “top secret” la Line Up del festival che parla la lingua del Mediterraneo, mettendo al centro la sua musica, ma non solo.

Il Festival è un reticolo di storie, di eventi, incontri, dibattiti e scoperte che partono dal cuore della Sicilia per abbracciare popoli e culture.



Da questa premessa sono nate le partnership che hanno portato dentro ad un festival ancora così giovane (siamo solo alla seconda edizione), importanti realtà come l’impresa sociale Moltivolti, Amnesty International Palermo, Avis di Gangi e l’azione non governativa “Mediterranea – Saving Humans” che saranno presenti con i loro stand durante i tre giorni del festival.



Altra novità di questa seconda edizione sarà l’area attrezzata per il camping dove i campeggiatori potranno alloggiare con le loro tende (per maggiori informazioni qui).



Già lanciati da qualche giorno gli Early Bird che fino al 15 giugno consentono di acquistare l’abbonamento per tutti i 3 giorni al prezzo di lancio di 16 euro, esclusivamente su ciaotikets.com (clicca qui)



Dal 16 al 30 via al secondo turno con l’abbonamento per i 3 giorni proposto a 18 euro. Infine, dal 1 luglio gli ultimi 1.000 biglietti verranno venduti così: Tickets giornalieri interi 11 euro; giornalieri ridotti 9 euro; tickets abbonamento 2 giorni interi 17 euro; 2 giorni ridotti 13 euro (2-3 agosto); tickets abbonamento 3 giorni interi 22 euro; 3 giorni ridotti 17 euro.



Immersi nel palcoscenico naturale delle Madonie, accolti nella valle dell’antica Engyon, borgo antico di Sicilia, avamposto della Magna Grecia, testimone della potenza arabo-normanna, libro mastro delle tradizioni contadine siciliane, nuovi ospiti sono pronti a danzare al ritmo della terra.



