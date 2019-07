Attualita 35

Gal Terre del Nisseno: approvato il bilancio e deliberata la reintegrazione del capitale sociale

L'approvazione è stata proposta dal nuovo consiglio di amministrazione formato da Gianfranco Lombardo, Giuseppe Catania, Giovanni Manduca, Salvatore Noto e Luigi Tricoli

26 Luglio 2019 17:14

Con una ampia partecipazione, nella odierna seduta dell’Assemblea dei Soci del 25.07.2019, è stato approvato all’unanimità il Bilancio 2018 del GAL Terre del Nisseno e deliberata la reintegrazione del capitale sociale eroso negli esercizi precedenti.Presenti i Comuni di Acquaviva Platani, Butera, Campofranco, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Sommatino, Sutera ed il Libero Consorzio Nisseno (Ex Provincia Regionale). Presenti anche imprese e associazioni quali: Consorzio Universitario Nisseno, Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta, C.N.A., Confagricoltura, UN.I.COOP, Leva digitale, Nicolò Guzzone, CIA, Akos, Archimede srl, Sicilia & Sviluppo, CEFOCUS, Fitness Club, ServiziPA e Fondazione Lauricella.

Tale approvazione, proposta dal Nuovo Consiglio di Amministrazione formato da Gianfranco Lombardo (presidente), Giuseppe Catania (vice presidente), Giovanni Manduca, Salvatore Noto e Luigi Tricoli (consiglieri) interviene a seguito delle richieste di rinvio effettuate dai soci nella precedente seduta del 27.06.2019.

Esaminato anche il nuovo Regolamento di funzionamento del GAL, proposto dal CDA, rispetto al quale è stato presentato un pertinente emendamento dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta, al quale si è affiancato un analogo intervento da parte del Consorzio Universitario Nisseno, in ordine alla strutturazione del funzionigramma ed ai requisiti professionali delle figure dell’Ufficio di Piano.

Sul predetto Regolamento e sugli emendamenti presentati il CDA invierà il testo anche ai soci assenti, al fine di proporre un testo definitivo, coordinato con gli emendamenti che dovranno pervenire entro il prossimo 30 agosto da parte dei soci interessati.

Il Presidente, ringraziando a nome del CDA per la presenza e la competente partecipazione dei soci, ha esposto il Piano di Azione Locale (PAL) con l’attivazione delle sottomisure, a valere sul PSR e delle Azioni, a valere sul PO FESR visibile sul sito del Gal, annunciando che i relativi approfondimenti sui criteri di selezione e gli importi da destinare ad ogni singolo intervento saranno esposti all’assemblea dei soci programmata nel prossimo autunno, prima dell’emanazione dei relativi bandi.

La seduta odierna rappresenta un impulso decisivo all’attività del GAL, consentendone una piena agibilità e una possibilità di spesa di risorse a favore del territorio, per un ammontare complessivo di quasi sette milioni di euro, suddivise tra interventi a titolarità pubblica che vedono come beneficiari gli Enti Locali, dove potranno partecipare, altresì, associazioni no-profit con finalità turistico-ricreative, ed altri in regime di aiuto che vedono come beneficiari imprenditori privati nel settore dell’agro-alimentare, manifatturiero, turistico e dei servizi.



