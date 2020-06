Politica 598

Gaffe di Cancelleri a Porto Empedocle: "Sono tornati i turisti". Ma era la nave dei migranti

Nel video – girato da Agrigento Notizie – l’esponente del M5s si mostra soddisfatto per la presenza di una imbarcazione, a suo dire segnale di una ripartenza per il settore turistico

Redazione

23 Giugno 2020 07:30

«Ho visto che c’è una nave ormeggiata. Questo significa che qui arrivano i turisti, significa che ci sono prospettive». Sono queste le parole che il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri pronuncia nel corso di un punto stampa in Sicilia, in occasione della presentazione del programma di rilancio dello scalo portuale di Porto Empedocle.Nel video – girato da Agrigento Notizie – l’esponente del M5s si mostra soddisfatto per la presenza di una imbarcazione, a suo dire segnale di una ripartenza per il settore turistico. Ma a differenza di quanto sostiene il viceministro, a bordo non c’è nessun turista perché quella è la Moby Zazà, la nave da crociera usata per la quarantena dei migranti soccorsi in mare, come misura di contenimento del contagio da Coronavirus.



