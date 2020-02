Cronaca 548

Furto di ortaggi, condannati a tre anni di reclusione due carabinieri. Rubarono nel ragusano quattro cassette di frutta

I due militari, sospesi dal servizio, lo scorso anno vennero arrestati. Adesso per loro è arrivata la condanna emessa dal Gup di Ragusa

Redazione

05 Febbraio 2020 16:34

Arrestati lo scorso anno per il furto di cassette di ortaggi, due carabinieri in servizio nella stazione di Chiaramonte Gulfi (Rg) sono stati condannati col rito abbreviato a tre anni di reclusione dal Gup di Ragusa. Erano finiti ai domiciliari con le accuse di furto aggravato, falso in atto pubblico e violazione di consegna. Ai 2 militari sono stati contestati 39 capi di imputazione, tra cui 4 furti di cassette di ortaggi, oltre a numerosi reati di falso e violata consegna, commessi attestando falsamente il resoconto del servizio svolto. Gli imputati, rimessi in libertà dal giudice per le indagini preliminari dopo 8 giorni ai domiciliari, sono sospesi dal servizio.

