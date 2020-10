Cronaca 399

Furto aggravato ed inosservanza della sorveglianza speciale: arresti domiciliari per due gelesi

I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti dalla polizia nei confronti di Samuele Rinzivillo e Marco Ferrigno

Redazione

24 Ottobre 2020 10:12

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ieri hanno eseguito due provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di due gelesi. Il primo, nei confronti di Rinzivillo Samuele, di trentasette anni, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a dieci mesi, poiché riconosciuto colpevole di furto aggravato, commesso a Gela nel febbraio del 2002. Il secondo provvedimento, nei confronti di Ferrigno Marco, di quarantanove anni, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, dovendo espiare la pena della reclusione a cinque mesi e dieci giorni, poiché riconosciuto colpevole d’inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Entrambi i condannati, dopo la notifica dei provvedimenti sono stati condotti dagli agenti presso le rispettive abitazioni in regime di detenzione domiciliare.

