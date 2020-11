Cronaca 132

Furto aggravato: 34enne gelese dovrà espiare la reclusione di 1 anno, 5 mesi e 26 giorni

aLa Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di un gelese

13 Novembre 2020 12:17

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di Majch Vella, trentaquattrenne gelese, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a un anno, cinque mesi e ventisei giorni, in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato, commessi in Gela nel 2016.

