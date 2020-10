Cronaca 405

Furti, rapine e lesioni: a Gela 25enne arrestato dalla polizia. Da agosto a ottobre un "colpo" dopo l'altro

L’attività investigativa si è basata sulla disamina delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi pubblici depredati e, talvolta, devastati

Redazione

23 Ottobre 2020 10:12

Nelle prime ore odierne i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti del ventunenne gelese Piero Francesco Frazzitta, pregiudicato, ritenuto responsabile dei reati di rapina, lesioni personali e di cinque episodi di furto aggravato.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, sono state eseguite dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato e riguardano numerosi reati predatori, susseguitisi da agosto a ottobre con una frequenza inquietante, tale da generare un diffuso allarme sociale, su cui sono in corso ulteriori indagini.

Ciò ha consentito ai poliziotti di individuare quasi subito il Frazzitta quale autore dei plateali reati, quasi tutti commessi con modalità simili, e alla Procura della Repubblica di presentare con tempestiva efficacia la richiesta di applicazione della misura cautelare al G.I.P. in tempi brevissimi.

L’attività investigativa si è basata sulla disamina delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi pubblici depredati e, talvolta, devastati; certamente utili si sono rivelate le dichiarazioni delle vittime dei reati o di altri testimoni. Inoltre, sono state determinanti alcune perquisizioni, nel corso delle quali è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro parte della refurtiva e, in alcuni casi, gli abiti indossati dal Frazzitta nel corso della commissione dei reati.

All’arrestato, al momento, sono stati contestati i seguenti episodi criminosi commessi tutti a Gela: rapina aggravata commessa il 24 agosto scorso, all’interno dell’esercizio commerciale “Alimentari Romanesca”, all’interno del quale il Frazzitta s’impossessava del registratore di cassa e dei soldi in esso contenuti. Inoltre, di lesioni personali, poiché nel darsi alla fuga, il rapinatore spintonava violentemente una donna che provava a frapporsi fra lo stesso e la porta di uscita del locale, facendola sbattere contro uno scaffale e rovinare per terra. Furto con destrezza, commesso l’11 settembre scorso, nei confronti di un cliente del Bar Stazione, approfittando di un momento di disattenzione di quest’ultimo, il Frazzitta s’impossessava del portafoglio di questi, adagiato sul bancone ove lo stesso stava sorseggiando un caffè. Furto con strappo, commesso il 15 settembre scorso, nei confronti di un uomo al quale l’odierno arrestato aveva chiesto una sigaretta, allo scopo di distrarlo, per appropriarsi dello zaino di questi, ove erano contenuti documenti vari, nonché il portafogli contenente una somma di denaro. Furto aggravato, commesso l’1 ottobre scorso, in concorso con altro soggetto al momento non identificato, di stecche di sigarette per un valore di circa 3mila euro e di un personal computer portatile, introducendosi all’interno dell’attività commerciale “Ferrisicil Service s.r.l.”, sita presso la stazione ferroviaria di Gela, dopo avere infranto con una grossa pietra il vetro degli infissi. Furto aggravato, commesso il 10 ottobre scorso, di vari blocchetti di Gratta & Vinci oltre a denaro contante pari a 500 euro, introducendosi nella tabaccheria caffè “Il Borghese”, dopo avere mandato in frantumi la porta a vetri utilizzando un masso di grosse dimensioni. Tentato furto aggravato, commesso il 10 ottobre scorso, presso i locali del lido “Sport Center”, introducendosi all’interno, dopo avere infranto la vetrata della porta d’ingresso di alluminio, ma non riuscendo a violare la saracinesca a protezione del Bar, decidendo così di desistere dall’azione criminosa.

Il Frazzitta stamattina è stato prelevato dalla propria abitazione dagli agenti del Commissariato e condotto presso il carcere di Gela a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno sequestrato centinaia di “Gratta & Vinci”, già utilizzati, verosimilmente provento dei furti commessi dall’arrestato.



Nelle prime ore odierne i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti del ventunenne gelese Piero Francesco Frazzitta, pregiudicato, ritenuto responsabile dei reati di rapina, lesioni personali e di cinque episodi di furto aggravato.Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, sono state eseguite dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato e riguardano numerosi reati predatori, susseguitisi da agosto a ottobre con una frequenza inquietante, tale da generare un diffuso allarme sociale, su cui sono in corso ulteriori indagini.

Ciò ha consentito ai poliziotti di individuare quasi subito il Frazzitta quale autore dei plateali reati, quasi tutti commessi con modalità simili, e alla Procura della Repubblica di presentare con tempestiva efficacia la richiesta di applicazione della misura cautelare al G.I.P. in tempi brevissimi.

L’attività investigativa si è basata sulla disamina delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi pubblici depredati e, talvolta, devastati; certamente utili si sono rivelate le dichiarazioni delle vittime dei reati o di altri testimoni. Inoltre, sono state determinanti alcune perquisizioni, nel corso delle quali è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro parte della refurtiva e, in alcuni casi, gli abiti indossati dal Frazzitta nel corso della commissione dei reati.

All’arrestato, al momento, sono stati contestati i seguenti episodi criminosi commessi tutti a Gela: rapina aggravata commessa il 24 agosto scorso, all’interno dell’esercizio commerciale “Alimentari Romanesca”, all’interno del quale il Frazzitta s’impossessava del registratore di cassa e dei soldi in esso contenuti. Inoltre, di lesioni personali, poiché nel darsi alla fuga, il rapinatore spintonava violentemente una donna che provava a frapporsi fra lo stesso e la porta di uscita del locale, facendola sbattere contro uno scaffale e rovinare per terra. Furto con destrezza, commesso l’11 settembre scorso, nei confronti di un cliente del Bar Stazione, approfittando di un momento di disattenzione di quest’ultimo, il Frazzitta s’impossessava del portafoglio di questi, adagiato sul bancone ove lo stesso stava sorseggiando un caffè. Furto con strappo, commesso il 15 settembre scorso, nei confronti di un uomo al quale l’odierno arrestato aveva chiesto una sigaretta, allo scopo di distrarlo, per appropriarsi dello zaino di questi, ove erano contenuti documenti vari, nonché il portafogli contenente una somma di denaro. Furto aggravato, commesso l’1 ottobre scorso, in concorso con altro soggetto al momento non identificato, di stecche di sigarette per un valore di circa 3mila euro e di un personal computer portatile, introducendosi all’interno dell’attività commerciale “Ferrisicil Service s.r.l.”, sita presso la stazione ferroviaria di Gela, dopo avere infranto con una grossa pietra il vetro degli infissi. Furto aggravato, commesso il 10 ottobre scorso, di vari blocchetti di Gratta & Vinci oltre a denaro contante pari a 500 euro, introducendosi nella tabaccheria caffè “Il Borghese”, dopo avere mandato in frantumi la porta a vetri utilizzando un masso di grosse dimensioni. Tentato furto aggravato, commesso il 10 ottobre scorso, presso i locali del lido “Sport Center”, introducendosi all’interno, dopo avere infranto la vetrata della porta d’ingresso di alluminio, ma non riuscendo a violare la saracinesca a protezione del Bar, decidendo così di desistere dall’azione criminosa.

Il Frazzitta stamattina è stato prelevato dalla propria abitazione dagli agenti del Commissariato e condotto presso il carcere di Gela a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nel corso della perquisizione domiciliare i poliziotti hanno sequestrato centinaia di “Gratta & Vinci”, già utilizzati, verosimilmente provento dei furti commessi dall’arrestato.



News Successiva Covid, operatore del 118 e ostetrico dell'ospedale di Gela positivi: disposti test e tamponi per il personale sanitario

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare