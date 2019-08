Cronaca 1415

Furti in abitazione e su auto: tre arrestati. Con una semplice foto riproducevano le chiavi

I malviventi, grazie a un disturbatore di frequenza, accedevano alle autovetture delle vittime, fotografandone i libretti di circolazione e le chiavi presenti

Redazione

07 Agosto 2019 18:14

I Carabinieri di Catania hanno arrestato 3 persone per furto aggravato, detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco. Si tratta di Daniele Romeo, Francesco Vittorio e Alberto Vittorio, tre trentenni pregiudicati specializzati in assalti alle ville e furti d'autovettura.Disposta anche la misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio dell’impresa per una quarta persona specializzata nella copiatura delle chiavi utilizzate per aprire le abitazione da derubare.Le indagini dei militari etnei hanno accertato la commissione di 6 furti in abitazione e 6 su autovettura, eseguiti con la collaborazione del responsabile di un esercizio commerciale di vendita e fabbricazione di chiavi il quale, in più occasioni, da una semplice foto, era in grado di riprodurre il calco delle chiavi delle case obiettivo del furto.

I malviventi, grazie a un disturbatore di frequenza, accedevano alle autovetture delle vittime, fotografandone i libretti di circolazione e le chiavi presenti. Dalle foto riuscivano a duplicare le chiavi delle residenze delle vittime e, dal libretto di circolazione della autovettura, risalivano agli indirizzi.

Sequestrati mazzi di chiavi duplicate, attrezzatura per lo scasso, disturbatori di frequenza, cellulari. Recuperata refurtiva per complessivi € 2.500.



I Carabinieri di Catania hanno arrestato 3 persone per furto aggravato, detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco. Si tratta di Daniele Romeo, Francesco Vittorio e Alberto Vittorio, tre trentenni pregiudicati specializzati in assalti alle ville e furti d'autovettura.Disposta anche la misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio dell’impresa per una quarta persona specializzata nella copiatura delle chiavi utilizzate per aprire le abitazione da derubare.Le indagini dei militari etnei hanno accertato la commissione di 6 furti in abitazione e 6 su autovettura, eseguiti con la collaborazione del responsabile di un esercizio commerciale di vendita e fabbricazione di chiavi il quale, in più occasioni, da una semplice foto, era in grado di riprodurre il calco delle chiavi delle case obiettivo del furto.

I malviventi, grazie a un disturbatore di frequenza, accedevano alle autovetture delle vittime, fotografandone i libretti di circolazione e le chiavi presenti. Dalle foto riuscivano a duplicare le chiavi delle residenze delle vittime e, dal libretto di circolazione della autovettura, risalivano agli indirizzi.

Sequestrati mazzi di chiavi duplicate, attrezzatura per lo scasso, disturbatori di frequenza, cellulari. Recuperata refurtiva per complessivi € 2.500.



News Successiva Cattura volpe con una trappola poi la finisce con un colpo di pistola: arrestato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews