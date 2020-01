Cronaca 7917

Furti in abitazione a Caltanissetta e San Cataldo: misure cautelari per 11 giovani tra i 20 e i 30 anni

L’operazione è stata condotta con l’impiego di 100 militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, con l’ausilio anche di unità cinofile

14 Gennaio 2020 08:07

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un’operazione di polizia giudiziaria condotta da militari della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, che eseguono, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria Nissena,Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, degli arresti domiciliari e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di 11 giovani, dell’età ricompresa tra i 20 e i 30 anni, residenti nelle città di San Cataldo e Caltanissetta.L’ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, Dott.ssa LUPARELLO, è stata emessa a seguito di articolata attività d’indagine condotta dalla Sezione Operativa del N.O.R. in collaborazione con la Tenenza di San Cataldo e coordinata dal Pubblico Ministero, Dott.ssa Claudia Pasciuti, che consentiva di disarticolare una compagine criminale dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona (in particolare furti in abitazione).

L’operazione odierna conclude ed esita una più complessa attività investigativa, iniziata nell’anno 2015 in contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti e ai delitti contro il patrimonio e la persona che si realizzavano nel territorio del comune di San Cataldo.

L’operazione è stata condotta con l’impiego di 100 militari del Comando Provinciale di Caltanissetta, con l’ausilio anche di unità cinofile.

Alle ore 10:30, presso la caserma “Guccione” di Caltanissetta, si terrà un incontro per illustrare i dettagli dell’operazione.



